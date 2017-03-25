Александр Кондратьев возглавляет прокуратуру Челябинской области около полутора лет. За это время среди подчиненных он заслужил репутацию человека, любящего во всем порядок и особо ценящего уют. С его приходом в областной прокуратуре появилась красивая, хоть и небольшая оранжерея, обустроен стенд спортивных побед сотрудников. Однако самое главное в прокурорском деле — особая тщательность и скрупулезность при надзоре за самыми разными делами. Об итогах работы своего ведомства в прошлом году, резонансных делах и личных планах Александр Кондратьев рассказал журналистам «Вечернего Челябинска».Общество
Более 180 спортсменов приняли участие в чемпионате и первенстве Уральского федерального округа по панкратиону, которые представляли семь регионов - Челябинскую, Свердловскую, Тюменскую и Курганскую области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также Пермский край. Турнир прошел в челябинском легкоатлетическом комплексе им. Елесиной.
После выборов в Государственную Думу прошло ровно полгода. За это время некоторые из наших земляков, ставших депутатами федерального парламента, уже смогли проявить себя в законотворческой деятельности. Так, например, согласно недавно опубликованным данным экспертов, в первую тройку среди всех депутатов Государственной Думы по законодательной активности вошел южноуральский парламентарий Владимир Бурматов. В базе российского парламента за ним числится уже два десятка законопроектов, находящихся на разной стадии принятия. Это является одним из лучших результатов в стране. Депутат инициировал целый ряд социально значимых законопроектов самой разной тематики: от снижения платежей за ОДН для граждан до поддержки местного самоуправления, от защиты детей и подростков до социальной поддержки чернобыльцев, от защиты самозанятых граждан, ведущих предпринимательскую деятельность, до совершенствования процедуры опеки и попечительства. Об основной функции для любого депутата – законотворчестве мы побеседовали с Владимиром Бурматовым.
На сцену выходят светящиеся искренностью малыши и смущающиеся подростки. Они поют, танцуют, декламируют стихи, смотрят в зал в надежде на то, что, может быть, среди зрителей, пришедших на концерт, сидят их будущие приемные мама и папа.
18 марта исполнилось три года, как полуостров воссоединился с «большой землей». Много воды через Керченский пролив утекло с тех пор, но по-прежнему точек зрения на «крымский вопрос» как минимум две. Украина заявляет, что Крым – часть ее территории, вот только временно оккупированная. В соответствии с позицией нашей страны Крым и Севастополь являются субъектами Российской Федерации. Чего никак не хочет признать большинство стран – членов ООН.
Строчка из классика, вынесенная в заголовок, если не в полной мере, то в большей степени объясняет, почему мошенничество с недвижимостью в наше время становится классикой преступного жанра, все чаще фигурируя и в полицейских сводках, и на страницах СМИ, да и просто у всех на слуху и на устах. Может статься, не так страшны «черные риелторы», как фатальна юридическая неграмотность их жертв. Цитировать бы в таких случаях другую крылатую фразу - «Предупрежден – значит вооружен».
События вокруг Верхнего Уфалея, где резко обозначился кризис на градообразующем предприятии «Уфалейникель», как-то разом заставили вновь обратить внимание на проблему депрессивных территорий. Их, к сожалению, по стране немало, а в нашем регионе моногородами с кучей социально-экономических проблем буквально обсыпан Уральский хребет. Почему горнозаводская зона не стала процветающим поясом – отдельный разговор. Сегодня ситуация требует оперативного вмешательства. Не случайно губернатор Борис Дубровский чуть ли не в пожарном порядке поставил задачу региональному Агентству инвестиционного развития найти инвесторов для создания рабочих мест в Верхнем Уфалее. В правительстве считают, что инструментом для выхода из ситуации может стать создание территории социально-экономического развития.
«В городе дети кидаются под колеса. А если водитель не успеет затормозить? Это ж какая трагедия будет», - на днях поделилась шокированная коллега. На ее глазах подростки лет четырнадцати, дождавшись красного сигнала светофора, перебегали дорогу прямо перед носом автомобилей. На тротуаре «группа поддержки» снимала отчаянную выходку друзей на смартфон. Видео разместят в социальных сетях и заработают порцию лайков. Очередная игра «на самоуничтожение» недавно появилась в Сети и со скоростью вируса гриппа распространилась по России и за ее пределами. Она, по мнению профессионалов, продолжает цепь «клубов самоубийц», «групп смерти». От скуки или от тоски несовершеннолетние втягиваются в смертельно опасную игру. Сначала куратор предлагает безобидные задания, с каждым шагом усложняя квест, от игрока требуют наносить порезы на теле и подтверждать выполнение фотоотчетом. В финале подросток должен уйти из жизни (или инсценировать самоубийство). «В нашем классе девочка играла в Интернете в группе «китов». Никто об этом не знал, пока запуганный ребенок не оказался по требованию куратора на крыше. Девочку чудом спасли», - рассказывает «Вечерке» мама челябинского шестиклассника.